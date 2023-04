Gene Simmons, dos KISS, adoece durante concerto no Brasil e é forçado a tocar sentado

Gene Simmons sentiu-se mal durante um concerto dos KISS, em Manaus (Brasil), na passada quarta-feira.

O baixista e vocalista viu-se forçado a parar momentaneamente o concerto, que terminou tocando sentado numa cadeira.

Apercebendo-se do estado do colega, o guitarrista Paul Stanley pediu o apoio do público. “Temos que parar para cuidar dele. Porque o adoramos, não é?”, disse.

Cinco minutos depois, os KISS regressariam ao palco, já com Gene Simmons sentado. Em causa poderá ter estado o forte calor que se fazia sentir.

Veja o vídeo desse momento: