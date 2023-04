Cantora encontrada morta no quarto de hotel de executivo da indústria da música

Laura Lozano, aspirante a cantora, foi encontrada morta no quarto de hotel do executivo David Bolno, da NKSFB, empresa de ‘management’ representante de artistas como Justin Bieber, Drake ou Post Malone.

Em declarações ao “The Daily Mail”, Bolno admite que Lozano, de 34 anos, pernoitou no seu quarto, mas nega ter lá estado à hora da sua morte. As imagens das câmaras de vigilância do hotel mostram Bolno a sair do quarto por volta das 4h30, do dia 30 de março. A cantora foi encontrada morta, na banheira do quarto, nove horas mais tarde.

As autoridades revelaram ter encontrado uma “substância desconhecida” no quarto, que se suspeita tratar-se de um narcótico. “É uma tragédia. Ela era boa pessoa”, comentou o executivo. “Ela ia assinar contrato comigo. Eu estava a ajudá-la”.

O “TMZ” escreve que Bolno, apontado pela “Variety” como um dos managers de topo de Hollywood, tem colaborado com as autoridades, e que não é considerado suspeito da morte de Laura Lozano. O serviço de quartos foi requisitado por volta das 20h, o que indiciará que a cantora ainda estaria viva muito depois de o executivo ter abandonado o quarto.