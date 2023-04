Festival Soam as Guitarras começa esta quinta-feira e levará 14 concertos a três cidades

Já em junho, Miguel Araújo toca no Mosteiro da Cartuxa, em Caxias, no dia 22, e Tatanka & Tiago Nacarato atuam no mesmo recinto, a 23.

A 14 de abril, a mesma sala recebe a cantora-compositora A Garota Não , para um espetáculo já esgotado, a 15 O Gajo , músico português que explora as potencialidades da viola campaniça num contexto de reinvenção da música tradicional. Já no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, tocará a 20 de abril Márcia , com o convidado Tiago Bettencourt . A 21, estreiam-se em Portugal os brasileiros Chico Pinheiro e Romero Lubambo , apresentando o álbum “Two Brothers”. Na mesma sala, apresentam-se a 22 Pedro de Castro e Jon Luz , num diálogo entre o fado e a música kriola.

O primeiro concerto acontece a 13 de abril, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, e é de Frankie Chavez , que se fará acompanhar, em palco, por Nuno Rafael, produtor do seu mais recente álbum, “Alcântara”.

Começa esta quinta-feira, 13 de abril, a sétima edição do festival Soam as Guitarras que, até ao próximo mês de junho, levará 14 concertos de 11 artistas a três cidades: Oeiras, Setúbal e Póvoa de Varzim.

Na Póvoa de Varzim, estão confirmados concertos de Luís Represas no Cine-teatro Garrett (12 de maio), e da dupla Tatanka & Tiago Nacarato (na mesma sala, no dia 13 do mesmo mês).

Em Setúbal, o Fórum Municipal Luísa Todi receberá O Abraço da Guitarra, espetáculo com António Chainho e Marta Pereira da Costa, a 5 de maio, e Tatanka & Tiago Nacarato a 6 do mesmo mês. Pelo Cinema Charlot passarão Pedro de Castro com Jon Luz, a 12 de maio, e o espetáculo “Entre Amigos”, de Sérgio Mendes com A Garota Não e outros convidados (no dia 13 do mesmo mês).