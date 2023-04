Aurea: “Vi-me em Lisboa a ganhar muito pouco dinheiro a cantar nos bares. Cortava aqui, cortava ali. Comia esparguete com atum”

Rita Carmo

“Tive a sorte de ter a ajuda dos meus pais, mas há quem não tenha. Os salários não cresceram. O estado em que as coisas estão e como algumas pessoas vivem é assustador”. No podcast Posto Emissor, Aurea recorda as complicações dos primeiros anos em Lisboa e revela que recebe mensagens de pessoas com dificuldades em sustentar-se

Há uma hora