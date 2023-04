O novo álbum dos Public Image Ltd. será dedicado a Nora Forster, esposa de John Lydon recentemente falecida

Os Public Image Ltd. disponibilizaram esta semana um novo single, ‘Penge’, que fará parte do seu 11º álbum de estúdio.

O disco terá como título “End of World” e será lançado a 11 de agosto. Segundo o grupo, “End of World” será dedicado a Nora Forster, esposa do vocalista John Lydon, recentemente falecida.

“Ela adorava o disco. Não ia querer que o adiássemos ou mudássemos os nossos planos”, explicou Lydon.

‘Penge’ é o segundo tema de “End of World” a ser revelado pelo grupo, depois de ‘Hawaii’, canção com a qual concorreram à Eurovisão, pela República da Irlanda.

Recorde-se que os Public Image Ltd. irão regressar a Portugal em outubro, para dois concertos no Porto e em Lisboa.