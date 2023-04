MARO vive para lá da Eurovisão: “hortelã”, o novo álbum, é tão belo como comovente

O percurso de MARO, cantora, compositora e multi-instrumentista nascida há 28 anos em Lisboa, está longe de ser convencional. Em 2022, tornou-se conhecida do grande público ao vencer o Festival da Canção com ‘saudade, saudade’, um bálsamo melancólico que, na final da Eurovisão, apresentou com doçura e ênfase na ideia de união. Acompanhada por um coro de cinco mulheres, logrou um lugar no top 10 mas, acima de tudo, firmou a ideia de que, pelo menos desde o ano de “São” Salvador Sobral, Portugal se distingue por enviar propostas distintas do expectável, num evento que privilegia a pop e o ‘fogo de artifício’. Foi nessa altura que o país descobriu, com curiosidade, quem era MARO: uma jovem que começou por estudar na Grande Lisboa, antes de, no final da adolescência, rumar aos Estados Unidos para prosseguir a sua formação na prestigiada Berklee College of Music, em Boston.