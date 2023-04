Public Image Ltd dão dois concertos em Portugal

Os Public Image Ltd irão dar dois concertos em Portugal este ano. A banda de John Lydon irá atuar no Hard Club (Porto) a 24 de outubro e no LAV (Lisboa) a 25 do mesmo mês.

Estes espetáculos farão parte da nova digressão dos Public Image Ltd, de apresentação de “End of the World”, disco recentemente anunciado e que será o 11º da sua carreira. O álbum deverá sair em agosto.

Apesar da morte recente da sua esposa, John Lydon decidiu seguir em frente com a digressão: “A Nora amou o álbum. Não gostaria que adiássemos ou mudássemos nenhum dos nossos planos”, afirmou, em comunicado.

A última passagem dos Public Image Ltd por Portugal data de 2018, ano em que atuaram no festival de Vilar de Mouros. Os bilhetes para os concertos em Porto e Lisboa estarão à venda a partir de sexta-feira, pelo preço de 30 euros.