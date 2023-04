Corpos de baterista norte-americano e do seu filho encontrados um mês depois do desaparecimento

As autoridades norte-americanas anunciaram ter localizado os corpos do baterista Chuck Morris, dos Lotus, de 47 anos, e do seu filho Charley, de 20 anos, um mês após ambos terem desaparecido.

Pai e filho partiram num passeio de caiaque em Fayetteville, no estado do Arkansas, a 16 de março. As equipas de busca e salvamento recorreram a todos os meus disponíveis, incluindo drones subaquáticos, de forma a localizá-los, mas só agora tiveram sucesso.

Porém, devido a condições meteorológicas e à profundidade da água, os corpos ainda não foram recuperados.

A banda partilhou, no domingo, uma mensagem da família Morris, onde esta agradece o apoio dos fãs. Os Lotus darão dois concertos de beneficência, em honra da família, nos dias 21 e 22 de abril, e têm mais datas agendadas em salas e festivais até setembro.

Foi, ainda, criada uma página na plataforma GoFundMe onde os fãs poderão fazer donativos à família de Morris.