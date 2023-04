Cardi B comenta polémico vídeo do Dalai Lama: “Falem com os vossos filhos sobre limites, sobre o que não devem deixar as pessoas fazer-lhes”

Cardi B comentou o vídeo polémico que mostra o Dalai Lama a pedir a uma criança para que esta lhe chupe a língua.

Nas redes sociais, a rapper escreveu que "o mundo está cheio de predadores". "Atacam os inocentes, sobretudo as nossas crianças", disse. "Os predadores podem ser vizinhos, professores, ou pessoas com dinheiro, poder ou nas igrejas. Falem constantemente com os vossos filhos sobre limites, sobre o que devem ou não deixar as pessoas fazer-lhes".

Após ter sido criticada por ter sido stripper no passado, Cardi B mostrou-se furiosa: "Não vos vou deixar usar sempre esse argumento; no que a predadores e violadores e pedófilos diz respeito, não o vou permitir". "Tenho o direito de o dizer porque sou mãe e mulher. E, quando adolescente, fui abusada. Estou a ser criticada porque disse aos pais para terem cuidado com predadores sexuais, é de loucos".

O Dalai Lama, líder espiritual tibetano, pediu desculpa publicamente, após ter sido acusado de comportamento inapropriado por ter beijado na boca um menino que pediu para o abraçar, além de ter dito ao rapaz para lhe “chupar a língua”. O momento foi filmado e rapidamente se tornou viral, provocando um coro de críticas dirigidas ao monge budista de 87 anos. Tudo aconteceu durante um evento público, na Índia, que decorreu no final de fevereiro, quando um rapaz pediu permissão para dar um abraço a Dalai Lama.