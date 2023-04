Morreu aos 13 anos Arthur Singer, cantor e ator brasileiro

Morreu o jovem cantor e ator brasileiro Arthur Singer. Tinha 13 anos e fora revelado no concurso de talentos “Canta Comigo Teen” (concorrente do “The Voice Kids”) na televisão brasileira, tendo depois participado no musical “Matilda”.

“Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento”, declarou a família através das redes sociais este sábado.