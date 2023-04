Mafalda Veiga: “Os espanhóis valorizam-se muito mais do que os portugueses: falta-nos esse orgulho e amor pela nossa cultura”

Rita Carmo

“Quando saiu um disco do Sting, ‘… Nothing Like the Sun’, em Espanha, teve [versões] em espanhol]… era o 'Nada como el Sol’. É um exagero, mas a nós falta-nos esse orgulho.” No podcast Posto Emissor, Mafalda Veiga recordou os anos em que viveu no país vizinho e as diferenças culturais entre Portugal e Espanha

