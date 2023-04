Quando o rap e o metal andaram de mãos dadas: a história de uma aliança musical improvável

Antes de sermos todos cidadãos e cidadãs das Nações (Des)Unidas da Internet, o universo – ou seja, o recreio do liceu – estava cheio de fronteiras mais ou menos intransponíveis, barreiras que separavam as tribos e as mantinham afastadas. Metálicos de um lado, hip-hoppers do outro, surfistas-betos para acolá, “marrões” na biblioteca, etc. Como azeite e água, essas comunidades não se misturavam. Na música, a coisa era mais ou menos igual. Só que, pontualmente, os encontros lá se davam, gerando híbridos com peso e medida suficientes para tomarem de assalto tabelas de vendas e, pelo menos no mosh-pit, gerar alguma musculada harmonia entre as tais tribos.