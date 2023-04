Os três homens que mataram o rapper XXXTentacion foram condenados a prisão perpétua

Os três homens que mataram o rapper XXXTentacion foram condenados a penas de prisão perpétua.

Michael Boatwright (de 28 anos), Dedrick Williams (de 26) e Trayvon Newsome (de 24) foram dados como culpados do crime de homicídio em primeiro grau e assalto à mão armada. XXXTentacion foi morto em 2018, na Flórida (EUA), durante uma tentativa de assalto.

Um quarto homem, Robert Allen, deu-se como culpado do crime de homicídio em segundo grau. A sua colaboração com as autoridades e o seu testemunho contra os outros três homens poderá levar a uma pena menos severa.

Em declarações ao canal WPLG, da Florida, o agente do rapper lamentou que estes “não tenham mostrado uma pinga de remorso”.