Morreu Paul Cattermole, dos S Club 7

Em comunicado, a família afirmou que o cantor foi encontrado morto em sua casa em Dorset, Inglaterra, na passada quinta-feira. Não foram para já reveladas as causas do óbito.

De acordo com o “NME”, Cattermole iria fazer parte da digressão de reunião dos S Club 7, recentemente anunciada. O grupo foi um dos mais bem sucedidos da pop do início do milénio, tendo chegado por quatro vezes ao primeiro lugar das tabelas de vendas do Reino Unido. Foi criado por Simon Fuller, manager das Spice Girls.

Ao longo da sua carreira, o cantor nunca escondeu ter passado por várias dificuldades financeiras. Declarou falência antes da reunião anterior dos S Club 7, em 2015. Durante uma digressão com o espetáculo “The Rocky Horror Show”, lesionou-se e viu-se obrigado a vender, em leilão, um dos prémios BRIT conquistados pelos S Club 7. Nos últimos anos, trabalhou como radialista e tarólogo em Dorset.