Morreu Nora Forster, mulher de John Lydon dos Sex Pistols e Public Image Ltd.

Morreu Nora Forster, esposa de Johnny Rotten e mãe de Ari Up, das Slits. Tinha 80 anos.

A sua morte foi anunciada na passada quinta-feira, através das redes sociais do músico. Forster sofria, há anos, da Doença de Alzheimer, o que obrigou Rotten a cuidar da esposa a tempo inteiro.

Nascida na Alemanha, Forster foi desde muito cedo apoiante do movimento punk, encorajando a sua filha, Ari Up (falecida em 2010) a tentar uma carreira na música. Ari acabaria por formar as Slits, uma das bandas mais importantes do período pós-punk.