Josh Klinghoffer acha que os Red Hot Chili Peppers “faziam melhor música” quando ele estava na banda

Josh Klinghoffer abordou a sua saída dos Red Hot Chili Peppers (RHCP), em entrevista ao podcast brasileiro “5 Notas”.

O guitarrista, que hoje acompanha os Pearl Jam e os Jane's Addiction em digressão, garante não guardar rancor dos ex-companheiros, que o despediram para permitir o regresso de John Frusciante.

Porém, para Klinghoffer, os RHCP “faziam música mais fixe” quando ainda estava na banda. O guitarrista não teceu grandes elogios a “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”, os dois discos que os RHCP lançaram em 2022. “Acho que nem acabei [de ouvir] o segundo”, contou. “Tentei ouvi-lo no avião e cheguei à nona canção, por aí. Acho que nem ouvi o resto”.

“É duro [ouvir as canções novas dos RHCP], mas só porque, honestamente, acho que fazíamos música mais fixe. Não quero soar negativo em relação a qualquer pessoa que faça música, mas fiquei chocado quando ouvi o novo álbum”.

Klinghoffer, que lançou um álbum com Frusciante em 2004, “A Sphere in the Heart of Silence”, diz-se ainda disposto a revisitar essas canções. “Seria divertido, nunca as tocámos ao vivo”, afirmou. “Tenho muito amor por ele. É um dos meus músicos e escritores preferidos”.

Recorde-se que os RHCP serão cabeças de cartaz da edição deste ano do NOS Alive, subindo ao palco no dia 6 de julho. Os bilhetes para esta data, bem como os passes, já se encontram esgotados.