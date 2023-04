Jack Black confirma reunião e novo filme da “Escola do Rock”

Jack Black anunciou que o elenco de “Escola do Rock” se voltará a reunir, para celebrar o 20º aniversário da estreia do filme.

Em entrevista à “SiriusXM”, o músico e ator revelou que está a planear uma sequela para “Escola do Rock” e “Tenacious D in: The Pick of Destiny”, confirmando que terá lugar uma reunião do primeiro dentro de alguns meses.

À “Entertainment Weekly”, Jack Black admitiu que será "estranho" reencontrar-se com o elenco do filme de 2003. “Esses miúdos tinham 10 anos quando fizemos o filme, e agora têm 30”, disse.

“Vamos juntar-nos e celebrar o 20º aniversário. Gostamos de fazer umas jams. Mal posso esperar por ver estes adultos”.

Em 2013, o elenco de “Escola do Rock” reuniu-se para celebrar o 10º aniversário do filme, interpretando ‘Rock Got No Reason’, canção original ali presente.