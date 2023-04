Diddy tem que pagar 5 mil dólares por dia a Sting até ao fim da sua vida

Diddy terá que pagar, diariamente, 5 mil dólares (4580 euros) a Sting até ao fim da sua vida.

Foi este o valor acordado entre os dois músicos, após Diddy ter samplado, sem permissão, uma canção dos Police.

Em 1997, Diddy decidiu homenagear Notorious B.I.G., falecido nesse ano, com o tema ‘I’ll Be Missing You', baseado em ‘Every Breath You Take’, dos Police. Porém, o rapper não pediu permissão à banda para samplar este último.

Em 2018, Sting confirmou o negócio ao programa de rádio “The Breakfast Club”, revelando que Diddy lhe pagava 2 mil dólares por dia e que lhe pediu de facto autorização para usar o sample - mas só depois de ter lançado ‘I’ll Be Missing You'.

Após essa entrevista ter sido recuperada pelas redes sociais, o rapper esclareceu: “Não [são 2 mil dólares], são 5 mil por dia. Muito amor para o meu irmão Sting”.

Veja aqui: