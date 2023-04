5 Seconds of Summer de regresso a Portugal

Os 5 Seconds of Summer estão de regresso a Portugal. A banda pop/rock australiana virá apresentar o seu mais recente disco, “5SOS5”, lançado em 2022.

O reencontro dos 5 Seconds of Summer com o público português terá lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 23 de setembro. A sua última passagem por cá, para um espetáculo na MEO Arena, data de 2015.

Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 14, a preços que vão dos 29 euros aos 42 euros. Estarão também disponíveis pacotes VIP, que darão acesso ao soundcheck. Os subscritores da newsletter da promotora Everything Is New poderão comprar os bilhetes, em regime de pré-venda, logo no dia 13.

Confira a tabela de preços:

Plateia em pé - 39€

Bancada A - 42€

Bancada B - 40€

Bancada C - 39€

Camarote 1ª - 39€

Galeria 1ª - 39€

Galeria 2ª - 29€

Camarote 2ª - 39€

Camarote 2ª - 29€ (visibilidade reduzida)

Mobilidade condicionada - 29€



Soundcheck Experience Plateia em Pé - 164€

Soundcheck Experience Bancada - 167€

Upgrade Soundcheck Experience (precisa de ser comprado juntamente com o bilhete) - 125€