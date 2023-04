Rita Redshoes revela que está a tratar “um problema de saúde do foro neurológico”

Rita Redshoes anunciou o cancelamento de um concerto no Festival Rock no Favo, em Mondim de Basto, devido a um problema de saúde. “Venho esclarecer que me encontro, desde janeiro, em tratamento de um problema de saúde do foro neurológico”, escreve a artista em comunicado, “felizmente, foi detetado a tempo. Estou a ser muito bem acompanhada, mas a recuperação é lenta e inconstante”.

“Por este motivo, não me sinto com a energia física que um concerto em nome próprio exige”, acrescentou ainda Redshoes, que também se viu obrigada a adiar outras “propostas de trabalho”. “É possível que nos encontremos em algum concerto em que participe enquanto convidada ou em eventos que requeiram menor exigência física e logística da minha parte”.

A artista diz também que vai aproveitar “estes próximos tempos para compor canções novas e finalmente estruturar um espetáculo infantil” que diz ter na cabeça “há demasiado tempo”, agradecendo a “preocupação e carinho” dos fãs. O concerto no Festival Rock do Favo estava agendado para o dia 15 de abril.