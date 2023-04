Maro apresenta novo álbum com digressão por Portugal

Maro irá dar início, em maio, a uma pequena digressão em Portugal. O mote será a apresentação do seu novo álbum, “hortelã”, que é editado esta sexta-feira.

A digressão irá arrancar com um concerto no festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol, Madeira, a 20 de maio. Seguem-se concertos no Theatro Circo, em Braga, a 26 de maio, no CCB, em Lisboa, a 3 de junho, na Casa da Música, no Porto, a 14 de junho e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 17 de junho.

Nos espetáculos em Lisboa, Porto e Coimbra os fãs terão a possibilidade de comprar um bilhete “Meet & Greet”, que dará acesso a uma sessão de perguntas e respostas com a artista vencedora do Festival da Canção em 2022.