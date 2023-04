Stromae cancela vários concertos na Europa: Ana Moura já não vai atuar na Wembley Arena

“Tenho de me rodear da minha família e tentar melhorar, para poder voltar a atuar ao vivo”, escreveu ainda Stromae, pedindo desculpa aos fãs, que terão direito ao reembolso dos bilhetes.

Entre os espetáculos cancelados estão duas datas em que Ana Moura iria assegurar a primeira parte: na grande Wembley O2 Arena, em Londres, a 4 de maio e em Lyon, França, a 26 do mesmo mês. O concerto de Stromae em Bruxelas, na Bélgica, a 3 de junho, também com Ana Moura na primeira parte, continua por enquanto agendado.

O músico belga Stromae anunciou o cancelamento de vários concertos na Europa, por motivos de saúde. “Cheguei à conclusão de que o meu estado de saúde não me permite estar convosco neste momento”, escreveu o artista, cujo verdadeiro nome é Paul Van Haver, acrescentando: “É com muita tristeza que vos dou esta notícia, mas tenho de reconhecer os meus limites.”

Stromae esteve em Portugal no ano passado, atuando no festival NOS Alive. Também no ano passado, lançou um novo álbum, de título “Multitude”.