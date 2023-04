Recordar é viver: o dia em que Kurt Cobain ‘estragou’ o concerto dos Nirvana na Argentina para vingar a banda da primeira parte

No livro "Nirvana: The Chosen Rejects", pode ler-se um excerto de uma entrevista a Kurt Cobain, recordando esse episódio: "Antes de cada música, eu tocava a introdução de ‘Smells Like Teen Spirit’ e parava. O público não percebeu que protestávamos com o que tinha sucedido. (...) Todo o alinhamento foi das melhores experiências que eu já tive".

Nesse concerto, o músico - que faleceu há 29 anos - deu uma roupagem mais cómica a 'Come As You Are', assumindo a atitude de 'sabotagem'. Veja aqui: