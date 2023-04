Michael Bolton dá concerto em Oeiras no verão

Michael Bolton é a nova confirmação do festival Jardins do Marquês, tendo atuação agendada para o dia 27 de junho. A primeira parte será assegurada pelos portugueses The Lucky Duckies e os preços dos bilhetes vão dos 30 aos 70 euros.

Glória da pop dos anos 80 e 90, o norte-americano Michael Bolton deu voz a êxitos como ‘How Am I Supposed to Live Without You’, ‘How Can We Be Lovers?’ ou ‘Said I Loved You… But I Lied’, tendo também assinado versões bem sucedidas de clássicos como ‘When a Man Loves a Woman’ ou ‘To Love Somebody’.

O cantor traz consigo, além dos sucessos do passado, um novo álbum de originais - o primeiro em 15 anos -, antecedido pelo single ‘Spark of Light’, cujo vídeo pode ser visto abaixo.