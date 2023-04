Mafalda Veiga: “Se entrarmos na administração de uma empresa vemos uma mesa cheia de homens”

Mafalda Veiga comentou, no mais recente episódio do Posto Emissor, podcast da BLITZ, a questão das quotas de música portuguesa nas rádios.

“Quando as coisas são disfuncionais, como tantas vezes são em Portugal, as quotas permitem que se atinja um grau de normalidade, como aconteceu na política com as mulheres”, afirma a artista que se prepara para editar um EP, que apresentará ao vivo no Tivoli, em Lisboa, a 6 de maio. “Se entrares na administração de uma empresa, raramente vês uma mulher lá sentada. Vês uma mesa cheia de homens. Eles é que impõem as regras e definem qual de nós é a privilegiada que vai poder sentar-se ali”, critica, abordando também a questão da desigualdade de género no acesso a posições de chefia.

