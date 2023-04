Mafalda Veiga: “Reescrever livros é obsceno. É censura e lápis azul”

Convidada do Posto Emissor, podcast da BLITZ onde falou sobre o seu próximo EP, que apresentará ao vivo no Tivoli, em Lisboa, a 6 de maio, Mafalda Veiga comentou também outros temas da atualidade, como as alterações recentemente introduzidas em vários livros, à luz das sensibilidades contemporâneas.

“Parece-me obsceno”, considera a cantora-compositora, que se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas. “É censura, um lápis azul. Temos é de ter educação para perceber o contexto em que as coisas foram feitas. Não podemos agarrar numa obra e transformá-la [pelos] critérios de hoje, que provavelmente não vão ser os mesmos daqui a dez anos.”

Ouça a resposta completa pelos 32m 33s.