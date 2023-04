Morreu o músico japonês Ryuichi Sakamoto

“Enquanto se submetia a tratamentos para um cancro descoberto em junho de 2020, Ryuichi Sakamoto continuou a trabalhar, sempre que a sua saúde o permitia. Viveu com a música até o fim”, refere o comunicado. O resultado desse último trabalho, efetuado no estúdio caseiro do músico, pode ouvir-se em “12”, o seu derradeiro álbum, lançado em janeiro.

A carreira de Sakamoto tem início no final dos anos 70, nos Yellow Magic Orchestra (YMO), com Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi (falecido em janeiro), banda seminal do pioneirismo na música eletrónica. O grupo terminou em 1984, tendo regressado apenas para reuniões ocasionais, e foi a partir daí que Sakamoto se notabilizou como artista a solo, nomeadamente na composições de bandas sonoras. Ganhou um Óscar pela banda sonora do filme “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci, em 1987.