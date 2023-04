Mafalda Veiga: “Entrei em estúdio aos 20 anos, só com uma viola. Formei uma banda sem ter pisado um palco e num mês era Disco de Prata”

Mafalda Veiga veio ao Posto Emissor, podcast da BLITZ, falar sobre as suas novas canções (e o concerto que dará a 6 de maio no Teatro Tivoli, em Lisboa), bem como recordar um trajeto que começou quando ainda era estudante, na Faculdade de Letras, do curso de Línguas e Literaturas Modernas.

Sobre o lançamento do seu primeiro álbum, “Pássaros do Sul” (1987), lembra: “Teria sido melhor não ter aprendido tudo em público. Entrei em estúdio com uma viola sem nunca ter tocado com músicos e formei uma banda sem nunca ter pisado um palco a sério. Comecei muito cedo, com 20 anos e sem nenhuma experiência. Num mês, o álbum era Disco de Prata.”

