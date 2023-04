Drake mentiu sobre cancelamento de Lollapalooza Brasil, noticia imprensa brasileira

Continua a dar que falar o cancelamento de Drake no Lollapalooza Brasil, festival que teve lugar no final de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O rapper cancelou a sua atuação na manhã do dia em que a mesma deveria ter sucedido, justificando-se com “a ausência dos membros da sua equipa e da produção”. Porém, o jornal “Folha de S. Paulo” refere que a equipa de Drake esteve no recinto a montar a estrutura de palco e um grande ecrã na véspera do espetáculo.

A informação foi confirmada ao jornal por funcionários do festival. Tanto a organização como a Time For Fun, promotora responsável pelo evento, souberam do cancelamento quando o palco estava a ser montado.

A editora Universal, que gere o catálogo de Drake, manteve a versão do rapper - que, segundo o site “Metrópeles”, terá cancelado a atuação por achar que o público brasileiro é "muito exigente" e pelo facto de o cachê ser menor em comparação a concertos na Europa e Estados Unidos.