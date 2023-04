Teto colapsa em concerto de heavy metal nos EUA devido a tornado: um morto e dezenas de feridos

Uma pessoa morreu e outras 28 ficaram feridas após o colapso do teto do Apollo Theatre, em Belvidere, no estado norte-americano do Illinois. À altura, preparava-se para ter lugar um concerto dos Morbid Angel, pioneiros do death metal, com primeiras partes dos Revocation e dos Skeletal Remains.

O colapso foi causado pela passagem de um tornado pela região, com as autoridades locais a descrever a situação como um “caos absoluto”. De acordo com os meios de comunicação locais, estima-se que dentro da sala estivessem cerca de 260 pessoas.