Nadya Tolokonnikova, das Pussy Riot, está na “lista dos criminosos mais procurados” pela Rússia

As autoridades russas terão colocado Nadya Tolokonnikova, membro das Pussy Riot, na sua lista dos criminosos mais procurados.

A revelação, avança a “Billboard”, foi feita pelo site russo “Mediazona”, fundado precisamente pelas Pussy Riot, que afirma ter encontrado uma página dedicada a Tolokonnikova na base de dados do Ministério do Interior do país. Porém, não foram indicados quais os crimes de que a ativista é acusada.

Tolokonnikova foi uma das participantes dos famosos protestos anti-Putin de 2012, que tiveram lugar dentro de uma catedral em Moscovo. A ativista passou quase dois anos na prisão. A artista já não reside na Rússia, tendo abandonado o país em 2021. O regime russo designou-a, entretanto, como um “agente estrangeiro”.