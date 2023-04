Mafalda Veiga: “Não podemos ser só os empregados dos turistas”

Convidada do mais recente episódio do Posto Emissor, Mafalda Veiga falou sobre o seu novo EP, “Geografia Particular”, que será editado este ano (e apresentado no Teatro Tivoli, em Lisboa, a 6 de maio), e a inspiração do single ‘Esta Canção’, que se prende com o seu idealismo e vontade de lutar contra as injustiças.

“Não temos habitação, somos um país empobrecido e vivemos crises de comunidade, de falta de visão”, considera a cantora-compositora. “Não podemos ser só os empregados dos turistas. Temos milhões de autoestradas que não levam a lado nenhum”, considera.

Ouça a resposta completa a partir dos 8m 07s.