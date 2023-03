Morreu Brian Gillis, da ‘boy band’ LFO

Morreu Brian “Brizz” Gillis, antigo membro da boys band norte-americana LFO. Tinha 47 anos.

A notícia foi avançada por Brad Fischetti, seu colega de banda, através das redes sociais. Não foi revelada a causa de morte de Brian.

“A minha relação com o Brian era complexa”, escreveu. “Tinha momentos muito atribulados, mas também muito felizes. Aprendi muito com ele sobre o negócio da música e sobre como organizar e dar um espetáculo. São esses aspetos positivos que permanecerão comigo”.

Os LFO foram formados em 1995 por Brian Gillis ao lado de Fischetti e Rich Cronin, também já falecido. Obtiveram algum sucesso no final dos anos 90, com canções como ‘(Sex U Up) The Way You Like It’ e versões de temas dos New Kids On The Block e dos Bee Gees.

Em 1999, Brian saiu do grupo, tendo sido substituído por Devin Lima. Após dois álbuns, acabariam em 2002, reunindo-se em 2009 e 2017, sem o músico.