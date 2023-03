Filho de Flo Rida, de 6 anos, está internado em cuidados intensivos depois de cair do quinto andar de um prédio

O filho do rapper Flo Rida está hospitalizado numa unidade de cuidados intensivos, após ter caído do quinto andar de um prédio.

Segundo o “TMZ”, Zohar Paxton, de seis anos, sofreu lesões no fígado e num pulmão, bem como nos pés e na pélvis. O acidente aconteceu no início de março e levará a que Zohar tenha que reaprender a andar, não se sabendo para já quando terá alta.

A mãe do menino, Alexis, deu entrada na passada segunda-feira com um processo contra a construtora do prédio e a empresa que fez a instalação das janelas, alegando que as grades ali colocadas não tinham os tamanhos ideais para prevenir este tipo de acidentes.

Do processo não faz parte o nome de Flo Rida, cujo relacionamento com Alexis e Zohar é incerto.