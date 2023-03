Festival Sónar Lisboa começa esta sexta-feira: o cartaz completo e os horários

A segunda edição do festival Sónar Lisboa arranca esta sexta-feira no Parque Eduardo VII, contando com vários palcos instalados entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Estufa Fria. Até domingo, atuam, entre outros, nomes como Chet Faker, Peggy Gou, Nigga Fox, James Holden ou WhoMadeWho.

O evento de música eletrónica divide-se entre “Sonar by Day”, que ocupará três palcos montados no Pavilhão Carlos Lopes - um no interior e dois no exterior -, e “Sonar by Night”, que também contará com atuações na Estufa Fria.

Paralelamente às atuações musicais, o festival recebe também o programa Sonár+D, que inclui exposições imersivas, espetáculos audiovisuais, uma instalação interativa, conferências e mesas redondas. O cartaz completo pode ser consultado mais abaixo nesta página.

Os passes gerais para o Sónar Lisboa já se encontram esgotados, estando ainda disponíveis bilhetes isolados para os três dias do evento, divididos entre Sonar by Day e Sonar by Night, com os preços a variarem entre os 40 e os 70 euros.