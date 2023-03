Os históricos Melvins vêm a Portugal celebrar 40 anos de carreira

Os norte-americanos Melvins incluíram Portugal na digressão com a qual se encontram a celebrar 40 anos de carreira.

Segundo a promotora Prime Artists, a banda de Buzz Osbourne atua a 8 de julho no Hard Club, no Porto, e a 9 de julho no Capitólio, em Lisboa.

Os bilhetes custam 32 euros e estão à venda a partir de 31 de março.

Formados em Montesano, no estado de Washington, em 1983, os Melvins são uma das bandas rock mais respeitadas nos circuitos alternativos, apresentando uma longa discografia de mais de 30 álbuns e numerosos outros lançamentos.

Em 2003, atuaram no festival Vilar de Mouros, mas este será o seu primeiro concerto em nome próprio em Portugal.