Os Taxi anunciam regresso com concerto em Lisboa

Os portuenses Taxi estão de regresso aos palcos, para as celebrações do 40º aniversário do álbum “Cairo” e de êxitos como o tema homónimo, ‘Chiclete’, ‘Fio da Navalha’ ou ‘Rosete’.

A banda irá apresentar-se ao vivo no Capitólio, em Lisboa, a 2 de junho. A primeira parte estará a cargo de Gohu, alter-ego de Hugo Veiga.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda, pelo preço de 30 euros. Outros concertos deverão ser anunciados em breve, refere a banda em comunicado.