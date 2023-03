Lana Del Rey está noiva, noticia a "Billboard”.

A artista norte-americana tem uma relação com Evan Winiker, agente de talentos e também ele músico: foi membro dos Steel Train, banda da qual fazia parte Jack Antonoff, produtor e coprodutor de vários álbums da artista norte-americana.

O casal tem conseguido manter a sua relação em segredo, apesar de Lana e Evan terem sido vistos juntos por diversas vezes, ao longo dos últimos meses. No verão passado, sabe-se que Lana namorava com Jack Donoghue, dos Salem, mas a relação chegou ao fim.

Recorde-se que a artista lançou recentemente um novo álbum, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, já escutado pela BLITZ.