Josh Homme, os seus filhos e os seus pais obtêm uma ordem de restrição contra Brody Dalle, a ex-mulher

Josh Homme, vocalista e guitarrista dos Queens of the Stone Age, conseguiu, em tribunal, uma ordem de restrição contra a sua ex-mulher, Brody Dalle, vocalista dos Distillers. Essa ordem de restrição é aplicável, também, aos filhos do antigo casal e aos pais do líder dos QotSA, que moram agora com o músico, relata a “Spin”.

Homme e Dalle estão envolvidos numa batalha judicial pela custódia dos seus três filhos desde 2021, tendo-se acusado mutuamente de violência doméstica e conduta imprópria. A custódia total das três crianças foi entregue a Homme em março do ano passado, com o tribunal a decidir definitivamente o caso no próximo outono.

Em comunicado citado pela “Spin”, Josh Homme afirmou que a relação entre os dois piorou quando Dalle impediu o guitarrista de ver os seus filhos, culpando também o atual namorado desta, Gunner Foxx. “As suas ações recentes não só causaram danos emocionais às crianças, como as colocaram em grande perigo”, pode ler-se.

Em 2021, foi pedida, em nome dos filhos de Homme e Dalle, uma ordem de restrição contra o pai, algo que o músico disse ter sido “forjado” por Foxx. Homme acusa-o de ter, inclusive, falsificado a assinatura de Brody Dalle.

O músico remata o comunicado dizendo que todas as acusações de violência doméstica feitas contra si foram investigadas pelas autoridades, “e o Tribunal de Família e Menores de Los Angeles determinou que é do maior interesse das crianças permanecer sob a custódia do seu pai”.