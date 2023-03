Jungle anunciam grande concerto em Lisboa

Os Jungle têm reencontro marcado com o público português no dia 29 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

A dupla formada por Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland virá apresentar o seu novo álbum, “Volcano”, que tem data de lançamento marcada para agosto. O primeiro single, ‘Candle Flame’, já se encontra disponível para escuta.

Os bilhetes serão colocados à venda na próxima sexta-feira, 31 de março, a preços que vão dos 25 euros aos 36 euros.

Este será o oitavo concerto em Portugal dos Jungle, que também passarão, em formato DJ set, pelo Lisb-On - Jardim Sonoro, em junho e julho.