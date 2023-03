Peter Murphy, dos Bauhaus, adia digressão de homenagem a David Bowie por motivos de saúde

Peter Murphy adiou o início de uma digressão em homenagem a David Bowie, que deveria arrancar no mês de abril.

O vocalista dos Bauhaus justificou o adiamento com um “procedimento médico inesperado”, sem revelar mais detalhes. Segundo a equipa do músico, este procedimento impede-o de viajar. Murphy estará a recuperar e as datas da digressão foram entretanto adiadas para o outono.

O músico irá liderar uma banda que contará também com Adrian Belew, Royston Langdon, Matt McJunkins, Scrote, Jeff Friedl, Ron Dziubla e Eric Schermerhorn.