O que vamos ver no concerto de Robbie Williams na Altice Arena: memórias dos Take That, uma versão dos Oasis e a apoteose com ‘Angels’

Robbie Williams atua esta segunda-feira na Altice Arena, em Lisboa. A bordo da digressão “XXV”, com a qual assinala 25 anos de carreira a solo, o cantor inglês dará o primeiro concerto em Portugal desde 2014, ano em que se apresentou no Rock in Rio Lisboa.

A avaliar pelo alinhamento de espetáculos recentes, o concerto de logo à noite deverá incluir grandes êxitos como ‘Let Me Entertain You’, ‘Rock DJ' , ‘She’s the One' ou ‘Angels’, mas também algumas versões, como ‘Don’t Look Back In Anger', dos Oasis, e dois temas dos Take That, boyband na qual começou por se notabilizar, nos anos 90. O mega êxito ‘Angels’ fica guardado, naturalmente, para o encore (e faz duas aparições).

O alinhamento do concerto de Robbie Williams no Palau Sant Jordi, em Barcelona, no passado sábado: