Na cidade e no deserto: para Tó Trips uma guitarra basta

É um cavalheiro maduro, de fato sobre camisa aberta, cabelo branco farto, mas algo desalinhado, o que se apresenta em monocromática penumbra na capa de “Popular Jaguar”. Talvez o título deste terceiro disco em nome próprio de Tó Trips referencie o popular modelo de guitarra da Fender, lançado quatro anos antes de o guitarrista ter nascido, o ano que apontava na sua estreia a solo, “Guitarra 66” (2009). Ou talvez o antigo membro dos Dead Combo e atual integrante do Club Makumba, que já antes, a solo, tinha tocado uma “Guitarra Makaka” (2015), goste simplesmente de animais exóticos, daqueles que se movem entre densas folhagens em latitudes plenas de mistérios. Porque a sua música também vive desses mistérios. Por exemplo: como podem filmes inteiros desprender-se dos seus dedos? Em ‘O Processo de Uma Aparição’ é nítido: há uma fonte no meio de uma praça deserta, toda ela erguida sobre pedra gasta pelos séculos, em que um homem aguarda que alguém surja numa varanda, onde, no entanto, só é visível um cortinado que esvoaça agitado pela brisa noturna. A sério que está lá isso tudo. E tanto, mas tanto mais.

