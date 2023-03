The Damned confirmados no festival Luna Fest em Coimbra

Os The Damned são a mais recente confirmação para o cartaz do Luna Fest, que se realiza em Coimbra de 16 a 20 de agosto.

A banda britânica, uma das pioneiras do punk e “padrinhos” do rock gótico, virá apresentar o seu novo álbum, “Darkadelic”. A sua última passagem por Portugal data de 2016, ano em que atuaram no festival Reverence.

A primeira edição do Luna Fest, que se dividirá entre a Praça do Comércio e a Praça da Canção, conta ainda com os Devo, A Certain Ratio, Buzzcocks, Black Lips, e Fleshtones entre outros. O passe geral para o festival está à venda por 127 euros, enquanto o bilhete diário custa 51.