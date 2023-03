Selena Gomez deixa recados aos fãs após ameaças de morte dirigidas a Hailey Bieber

Selena Gomez pediu aos seus fãs para que deixem de alimentar uma suposta disputa entre si e Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber.

No Instagram, a cantora e atriz publicou uma story onde diz ter sido recentemente contatada por Hailey, que revelou ter sido alvo de ameaças de morte por parte dos fãs de Selena.

“Não é isto que defendo. Ninguém deveria ter que levar com ódio ou bullying”, escreveu. “Sempre fiz da simpatia uma bandeira e quero que parem com isto”.

Há anos que se discute um possível mal-estar entre Selena Gomez e Hailey Bieber. Justin Bieber anunciou o seu noivado com Hailey 2018, meros meses após terminar uma relação amorosa com Selena, com quem esteve oito anos.