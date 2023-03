Guarda-costas de Tekashi 6ix9ine desafia agressores do rapper para um combate

O segurança do rapper Tekashi 6ix9ine, conhecido por Bam-Bam, desafiou os agressores do rapper para uma luta corpo a corpo.

No Instagram, Bam-Bam ofereceu 10 mil dólares aos quatro homens que deixaram o rapper com várias lesões no rosto e no corpo, acrescentando que não se importa de lutar sozinho contra quatro.

Caso ganhem a luta, Bam-Bam pagará a quantia em questão, mas deixou um aviso: “se perderem, morrem”.

O segurança reagiu assim a alguns rumores que davam conta de que teria permitido o ataque a 6ix9ine, dizendo também que Bullet Guzman, homem que alguns apontaram como um dos agressores, não estava presente no ginásio da Flórida onde o rapper foi abordado.