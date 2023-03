Mimicat: “É preciso haver mais música portuguesa e mais diversidade nas rádios, não é só passar dez vezes a mesma canção”

Pronunciando-se acerca da descida para 25% na quota de música portuguesa nas rádios, Mimicat mostrou-se indignada com a medida e com as declarações de Luís Mendonça, presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, para quem não há “produção suficiente [de música portuguesa] para assegurar” a quota de 30%.

“O descer para 25% é ridículo, é andar de cavalo para burro, é literalmente dizer: ‘estamo-nos nas tintas para os músicos portugueses”, considera a autora e intérprete de ‘Ai Coração’, canção vencedora do Festival da Canção e representante portuguesa na Eurovisão, em maio.

Considera, ainda, que “infelizmente, isto não é [assunto] de muitos, é de poucos”. “Nós ouvimos muitas vezes a mesma coisa na rádio. É preciso haver mais diversidade, não é só passar dez vezes a mesma canção na rádio.”





Pode ouvir a opinião de Mimicat pelos 50m 15s.