Laura Pausini dá grande concerto em Portugal em 2024: “A digressão será a nossa lua de mel”

“Não tenho andado em digressão desde 2019”, diz Laura Pausini, em comunicado enviado pela promotora Vibes ans Beats. “Foi do que mais senti falta nestes anos, e quando com Paolo, a partir de hoje o meu marido, pensámos na nossa lua de mel, olhámo-nos nos olhos e percebemos que a melhor maneira de celebrar e ser realmente feliz era voltar ao palco. A nova digressão mundial será a nossa lua de mel”.

Nas redes sociais, Laura Pausini, que nos anos 90 se tornou popular na Europa com êxitos como ‘Non C’è' ou ‘La Solitudine’, anunciou que casou com Paolo Carta, músico italiano com quem namorava há 18 anos e com quem tem uma filha.