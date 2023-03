Ataque a Tekashi 6ix9ine terá sido planeado, mostram os vídeos de vigilância

O site norte-americano partilhou dois vídeos das câmaras de vigilância do ginásio onde 6ix9ine foi atacado, que mostram um dos homens a falar ao telemóvel, antes de abrir a porta do ginásio a outro dos agressores, ao qual se junta um terceiro a caminho da sauna onde o rapper se encontrava.

Ainda não se sabe se os agressores tinham conhecimento de que 6ix9ine se encontrava naquele local, ou se a agressão foi um ato espontâneo. O “TMZ” divulgou também um vídeo do ataque, que deixou o rapper com com o rosto inchado e ensanguentado e lesões nas costas e costelas.

O advogado de 6ix9ine afirmou ao “TMZ” que o rapper irá tentar obter maior proteção policial após o incidente. 6ix9ine já estava sob proteção após ter testemunhado em tribunal contra vários elementos do seu antigo gangue, de forma a ser libertado da prisão.