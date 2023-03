Marisa Monte dá dois grandes concertos em Portugal

A brasileira Marisa Monte regressa a Portugal no próximo mês de novembro, para dois grandes concertos em Lisboa e no Porto.

A artista carioca traz a sua digressão “Portas” - nome do seu mais recente álbum, de 2021 - à Altice Arena, em Lisboa, a 22 de novembro, e à Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 24 do mesmo mês, revela hoje a promotora dos espetáculos, Música no Coração.

Este é o preço dos bilhetes, que já estão à venda.



Altice Arena, Lisboa, 22 de novembro

Plateia VIP: 75 euros

Plateia A: 60 euros

Balcão 0: 55 euros

Balcão 1: 45 euros

Balcão 2: 35 euros



Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, 24 de novembro

Plateia VIP: 75 euros

Plateia B: 60 euros

Balcão 0: 55 euros

Balcão 1: 40 euros

Balcão 2: 35 euros